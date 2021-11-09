Депутат Бессараб заявила, что материнский капитал частично состоит из НДПИ

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9 ноября 2021, 10:53

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение переводить на счета несовершеннолетних часть собранного налога на добычу полезных ископаемых.

Депутат напомнила, что, в частности, в ОАЭ существует программа начисления средств для местных жителей при рождении ребенка. Светлана Бессараб в беседе с RT, однако, заметила, что в России население значительно больше. Также, по ее словам, средства, в частности от НДПИ, идут на поддержку новорожденных. "Что такое материнский капитал? Это те самые отчисления", – заметила парламентарий.

Бессараб заявила, что именно маткапитал дает возможность обеспечить начальный толчок для благополучия и развития молодой семьи.

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