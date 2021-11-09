Общественный деятель Петунин предложил переводить часть НДПИ на счета несовершеннолетних россиян

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9 ноября 2021, 09:12

добыча нефти, pixabay.com

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин во вторник выдвинул идею о переводе части собранного налога на добычу полезных ископаемых на счета несовершеннолетних.

В письме на премьер-министра РФ Михаила Мишустина общественный деятель отметил, что программа маткапитала позитивно влияет на демографическую ситуацию в России, однако следует расширять меры поддержки для достижения большего эффекта.

Как сообщает RT, ссылаясь на слова Петунина, одной из таких мер могла бы стать практика открытия банковских счетов для новорожденных россиян с последующим начислением на них средств из федерального бюджета. Этими деньгами молодые люди смогут воспользоваться по достижении совершеннолетия.

Директор ИСИ предложил в качестве механизма на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от НДПИ, из которых каждый появившийся на свет гражданин РФ будет получать 100 тысяч рублей на собственный счет.

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