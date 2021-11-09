СК РФ прекратил дело в отношении красноярского бизнесмена Быкова по факту уклонения от уплаты налогов

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9 ноября 2021, 08:33 Источник: ТАСС

машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Утром во вторник, 9 ноября, стало известно, что Следственный комитет РФ прекратил расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова.

Речь идет о предпринимателе Анатолии Быкове, который ранее был осужден на тринадцать лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1994 году.

Как сообщили сегодня представителям средств массовой информации в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по факту неуплаты налогов к настоящему моменту прекращено.

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