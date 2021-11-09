СК РФ прекратил дело в отношении красноярского бизнесмена Быкова по факту уклонения от уплаты налогов

Утром во вторник, 9 ноября, стало известно, что Следственный комитет РФ прекратил расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова.
Речь идет о предпринимателе Анатолии Быкове, который ранее был осужден на тринадцать лет лишения свободы за организацию двух убийств в 1994 году.
Как сообщили сегодня представителям средств массовой информации в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по факту неуплаты налогов к настоящему моменту прекращено.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.