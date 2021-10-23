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Сидящий в тюрьме бизнесмен Анатолий Быков погасил долг по налогам

, 12:16 Источник: Коммерсантъ

Сидящий в тюрьме бизнесмен Анатолий Быков погасил долг по налогам
Фото: pixabay.com

Обвиняемый в неуплате налогов экс-глава совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков заплатил в казну 75 млн рублей. При этом своей вины он не признает.

В 2014–2017 годах между двумя иностранными компаниями и Анатолием Быковым как физическим лицом были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Компании передали Анатолию Быкову право требования долга к трем организациям, аффилированным с бизнесменом и расположенным в Красноярске.

В региональном отделении СКР сообщали, что с января 2017 года по декабрь 2019 года организации-должники частично погасили задолженность перед Анатолием Быковым на общую сумму более 467 млн руб. Но с полученных доходов Быковым не был уплачен НДФЛ.

Ранее в Красноярске завершился первый судебный процесс над Анатолием Быковым. Он был признан виновным в организации заказного убийства в 1994 году двух коммерсантов — Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Свердловский райсуд назначил Анатолию Быкову 13 лет колонии общего режима. Защита Быкова подала на приговор апелляционную жалобу, но она пока еще не рассмотрена.

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