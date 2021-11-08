Министерство юстиции включило в список СМИ-иноагентов пятерых россиян

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8 ноября 2021, 21:03 Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство юстиции в понедельник, 8 ноября, дополнило реестры иностранных средств массовой информации и незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента.

Согласно последней информации, сегодня во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, были включены Ветошкина Валерия Валерьевна, Заговора Максим Александрович, Оленичев Максим Владимирович, Скворцова Елена Сергеевна, а также Павлов Иван Юрьевич, который является адвокатом Ивана Сафронова.

Кроме того, в реестр включили Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть".

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