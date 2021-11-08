Аргументы Недели Общество 13+

Министерство юстиции включило в список СМИ-иноагентов пятерых россиян

, 21:03 Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции включило в список СМИ-иноагентов пятерых россиян
Министерство юстиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство юстиции в понедельник, 8 ноября, дополнило реестры иностранных средств массовой информации и незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента.

Согласно последней информации, сегодня во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, были включены Ветошкина Валерия Валерьевна, Заговора Максим Александрович, Оленичев Максим Владимирович, Скворцова Елена Сергеевна, а также Павлов Иван Юрьевич, который является адвокатом Ивана Сафронова.

Кроме того, в реестр включили Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью