Министерство юстиции включило в список СМИ-иноагентов пятерых россиян

Министерство юстиции в понедельник, 8 ноября, дополнило реестры иностранных средств массовой информации и незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента.
Согласно последней информации, сегодня во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, были включены Ветошкина Валерия Валерьевна, Заговора Максим Александрович, Оленичев Максим Владимирович, Скворцова Елена Сергеевна, а также Павлов Иван Юрьевич, который является адвокатом Ивана Сафронова.
Кроме того, в реестр включили Межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть".
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