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Путин наградил директора Центра им. Гамалеи Гинцбурга орденом Александра Невского

, 20:47 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин наградил директора Центра им. Гамалеи Гинцбурга орденом Александра Невского
директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург, Viktor Chernov/Russian Look

Вечером в понедельник, 8 ноября, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин наградил директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи" Александр Гинцбург награждается орденом Александра Невского за заслуги в сфере здравоохранения, а также за многолетнюю добросовестную работу.

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Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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