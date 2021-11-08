Путин наградил директора Центра им. Гамалеи Гинцбурга орденом Александра Невского

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8 ноября 2021, 20:47 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург, Viktor Chernov/Russian Look

Вечером в понедельник, 8 ноября, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин наградил директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи" Александр Гинцбург награждается орденом Александра Невского за заслуги в сфере здравоохранения, а также за многолетнюю добросовестную работу.

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