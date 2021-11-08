Гинцбург описал способ, как одолеть коронавирус за несколько месяцев

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких условиях можно одолеть новую коронавирусную инфекцию за несколько месяцев.
Гинцбург считает, что ограничения в отрыве от вакцинации почти бесполезны. По его словам, меры по борьбе с коронавирусом должны сочетаться с резким увеличением количества привитых.
«[Мэр Москвы], Сергей Собянин сказал, что в сутки вакцинируется в 4 раза больше. А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев»,- продолжил микробиолог.
Он отметил, что необходимо различать людей с QR-кодами и непривитых. Гинцбург уверен, что тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать.
Ранее Гинцбург сообщил, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса нового типа необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител.
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