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Гинцбург описал способ, как одолеть коронавирус за несколько месяцев

, 09:44 Источник: Известия

Гинцбург описал способ, как одолеть коронавирус за несколько месяцев
человек в маске, фото: pixels.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких условиях можно одолеть новую коронавирусную инфекцию за несколько месяцев.

Гинцбург считает, что ограничения в отрыве от вакцинации почти бесполезны. По его словам, меры по борьбе с коронавирусом должны сочетаться с резким увеличением количества привитых.

«[Мэр Москвы], Сергей Собянин сказал, что в сутки вакцинируется в 4 раза больше. А должно возрасти в 10 раз. В этом случае, по моим грубым подсчетам, можно будет одолеть эту инфекцию за несколько месяцев»,- продолжил микробиолог.

Он отметил, что необходимо различать людей с QR-кодами и непривитых. Гинцбург уверен, что тех, у кого количество антител больше трехсот, можно практически не ограничивать.

Ранее  Гинцбург сообщил, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса нового типа необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител. 

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