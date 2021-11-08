Гинцбург заявил, что 300 единиц антител полностью защищают от «дельта»-штамма, 500 – от любого коронавируса

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8 ноября 2021, 07:39 Источник: Известия

медик, фото: Rolf Vennenbernd/ globallookpress.com

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса нового типа необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units).

«Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на 4 тыс. москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью»,- пояснил микробиолог.

Эксперт рекомендует вакцинироваться «Спутником Лайт», если выявлено меньше 300 единиц, а также вторым компонентом «Спутника V», если после прививки «Лайта» - от 350–400 единиц.

Гинцбург добавил, что 500 единиц и больше – это «идеальное» количество для защиты от COVID-19.

Ранее Гинцбург говорил, что привитые от коронавируса могут заболеть из-за того, что при штамме «дельта» клетки памяти не успевают сработать.

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