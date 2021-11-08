В Екатеринбурге родители школьников вышли к зданию мэрии, протестуя против дистанционного обучения

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8 ноября 2021, 16:36 Источник: РБК

Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге несколько десятков родителей вышли к зданию мэрии, чтобы выразить протест против перевода школ на дистанционное обучение. Родители написали заявление на имя начальника городского департамента образования с требованием вернуть очное обучение.

3 ноября свердловское минобразования выпустило приказ о введении дистанционного обучения в школах и колледжах с 8 по 13 ноября. 5-11-е классы, согласно этому документу, должны заниматься удаленно, а 1-4-е классы продолжат учебу в очном формате.

По мнению родителей, это решение незаконно, поскольку родителей заранее о нем не проинформировали. К тому же качество онлайн-обучения не идет ни в какое сравнение с очным.

Начальник местного департамента образования пообщался с протестующими, принял их заявления и пообещал разобраться с ситуацией.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что родители переведенных на дистанционное обучение детей должны контролировать, чтобы ребята находились исключительно у себя дома.

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