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Глава Роспотребнадзора Попова призвала родителей контролировать переведенных на дистанционное обучение детей

, 14:57 Источник: РИА "Новости"

Глава Роспотребнадзора Попова призвала родителей контролировать переведенных на дистанционное обучение детей
ребенок за компьютером, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, 12 октября, что родители переведенных на дистанционное обучение детей должны контролировать, чтобы ребята находились исключительно у себя дома.

В ходе выступления на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 Анна Попова подчеркнула, что школьников следует отправлять на дистанционное обучение в том случае, если в классе по причине заражения коронавирусом отсутствуют более 20% детей.

Глава Роспотребнадзора заявила, что ребята должны находиться только у себя дома, а родителям следует постоянно контролировать состояние сыновей и дочерей.

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