Глава Роспотребнадзора Попова призвала родителей контролировать переведенных на дистанционное обучение детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, 12 октября, что родители переведенных на дистанционное обучение детей должны контролировать, чтобы ребята находились исключительно у себя дома.
В ходе выступления на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 Анна Попова подчеркнула, что школьников следует отправлять на дистанционное обучение в том случае, если в классе по причине заражения коронавирусом отсутствуют более 20% детей.
Глава Роспотребнадзора заявила, что ребята должны находиться только у себя дома, а родителям следует постоянно контролировать состояние сыновей и дочерей.
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