Глава Роспотребнадзора Попова призвала родителей контролировать переведенных на дистанционное обучение детей

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12 октября 2021, 14:57 Источник: РИА "Новости"

ребенок за компьютером, pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, 12 октября, что родители переведенных на дистанционное обучение детей должны контролировать, чтобы ребята находились исключительно у себя дома.

В ходе выступления на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 Анна Попова подчеркнула, что школьников следует отправлять на дистанционное обучение в том случае, если в классе по причине заражения коронавирусом отсутствуют более 20% детей.

Глава Роспотребнадзора заявила, что ребята должны находиться только у себя дома, а родителям следует постоянно контролировать состояние сыновей и дочерей.

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