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Глава Минздрава Мурашко заявил, что молодость больше не является страховкой от тяжелой формы COVID-19

, 14:22 Источник: ТАСС

Глава Минздрава Мурашко заявил, что молодость больше не является страховкой от тяжелой формы COVID-19
больничная палата, PPI/Keystone Press Agency

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко во вторник, 12 октября, заявил, что молодость больше не гарантирует защиту от тяжелого течения коронавируса нового типа.

Михаил Мурашко отметил, что видел пациентов в возрасте до тридцати лет, которые находятся в реанимации с тяжелыми осложнениями после заражения COVID-19.

В рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией глава Министерства здравоохранения РФ подчеркнул, что молодой возраст больше не является страховкой от вышеуказанной болезни, а также ее последствий для здоровья.

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