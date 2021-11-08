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8 ноября 2021, 16:05

Фото: pixabay.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила регионам выяснить причины дефицита медиков и оценить, насколько эффективны программы по их привлечению.

Поручение дано в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ: проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте РФ, а также наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте РФ, с оценкой эффективности их реализации, проведенной с привлечением профильных кафедр образовательных организаций, подведомственных Минздраву России, курирующих регион в рамках программы "ВУЗ-регион"»,- говорится в протоколе заседания.

Трем министерствам: образования, здравоохранения и финансов — также поручено проанализировать причину дефицита специалистов и представить свои предложения по его устранению.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, почти треть медиков, работающих в «красных зонах» ковидных стационаров думают об увольнении.

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