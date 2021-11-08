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Представитель центра «Вектор»: «ЭпиВакКорона» может рассматриваться в качестве вакцины для детей

, 15:02 Источник: Интерфакс

Представитель центра «Вектор»: «ЭпиВакКорона» может рассматриваться в качестве вакцины для детей
Вакцина, Nikolay Gyngazov/globallook.com

Вакцины против коронавируса, разработанные центром «Вектор», могут быть рассмотрены для профилактической вакцинации детей. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

«Текущий состав вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей - после соответствующих клинических исследований",- сказал Семенов в интервью Интерфаксу.

По оценке специалиста, необходимость в разработке специальной детской вакцины против COVID-19 в настоящее время отсутствует.

Ранее министр Здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в скором времени завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса, произведенной на платформе «Спутника». 

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