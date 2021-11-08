Чем опасно личное мнение о вакцинации, неподкрепленное фактами и знаниями

Аргументы Недели → Общество 13+

8 ноября 2021, 14:23 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Доктор медицинских наук рассказала, зачем прививаться от коронавируса и использовать QR-коды.

Вакцинированные люди тоже болеют COVID-19, но переносят эту болезнь в разы легче, чем непривитые, часто – вообще бессимптомно, уверена заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией Южно-Уральского государственного медицинского университета, профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД ЮУГМУ, доктор медицинских наук Альбина Савочкина.

«Но самое главное, что болеют привитые, заражаясь от непривитых! Поэтому QR-коды необходимы для того чтобы обезопасить население, — пояснила эксперт. — Если у гражданина есть QR-код — он не представляет эпидемиологической опасности для другого, такого же привитого гражданина! Антипрививочники, не имеющие других противопоказаний к вакцинации, кроме своего, так называемого «личного мнения», не подкрепленного фактами и знаниями, многих уже обрекли на смерть и продолжают это делать».

Добавим, что в Челябинской области развернуты прививочные пункты. Самый крупный из них действует на базе Дворца спорта «Юность» в Челябинске. С сегодняшнего дня, как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», начал работать мегапункт в Магнитогорске. Он базируется на арене «Металлург».

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