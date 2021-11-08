В Магнитогорске откроют большой пункт вакцинации

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8 ноября 2021, 09:39 Анна Семенова

Большой пункт вакцинации будет работать по примеру Челябинска. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Он будет работать с 8 по 16 ноября.

Мегапункт расположится в арене «Металлург», здесь будут принимать восемь бригад медиков одновременно с 10:00 до 20:00. По опыту Челябинска на помощь придут волонтеры, которые будут разводить потоки людей, помогая быстрее заполнить нужные бумаги и пройти к нужной кабинке.

Вакцинация будет организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Мегапункт во дворце спорта «Юность» показал свою востребованность. За период с 30 октября по 7 ноября прививку здесь сделали 13942 человека.

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