В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 39 400

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8 ноября 2021, 12:30

медики, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 8 834 495 человек. Темп прироста по стране достиг 0,45%.

«За последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 190 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 4982, Московской области – 3429, Санкт-Петербурге – 2597, Самарской области – 1736 и Воронежской области – 799.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких условиях можно одолеть коронавирусную инфекцию за несколько месяцев.

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