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В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 39 400

, 12:30

В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 39 400
медики, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 8 834 495 человек. Темп прироста по стране достиг 0,45%.

«За последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 190 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 4982, Московской области – 3429, Санкт-Петербурге – 2597, Самарской области – 1736 и Воронежской области – 799.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких условиях можно одолеть коронавирусную инфекцию за несколько месяцев.

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Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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