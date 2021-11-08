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Глава Минприроды Козлов заболел коронавирусом

, 12:07 Источник: РИА Новости

Глава Минприроды Козлов заболел коронавирусом
Александр Козлов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минприроды Александр Козлов заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет. Министр находится дома, работает в дистанционном формате»,- пояснил собеседник.

Он уточнил, что в запланированных очных мероприятиях будут принимать участия заместители министра. По его словам, в климатическом саммите в Глазго примет участие Сергей Аноприенко.

8 ноября в Глазго стартовала вторая неделя работы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). 9-10 ноября на саммите выступят представители тех стран, чьи лидеры не присутствовали 1-2 ноября.

Также в рамках саммита запланирована еще одна встреча спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева со спецпосланником президента США Джоном Керри. 

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Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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