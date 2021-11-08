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Бывший министр энергетики Сергей Шматко умер от коронавируса в реанимации

, 09:59

Бывший министр энергетики Сергей Шматко умер от коронавируса в реанимации
Сергей Шматко, фото: minenergo.gov.ru

Бывший министр энергетики, президент ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко скончался на 56-м году жизни от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердили в компании.

«Сергей Шматко скончался 7 ноября от коронавируса в 52-й больнице»,- уточнил РБК представитель «Артпол холдинга».

По данным Телеграм-канала BAZA, Шматко заболел коронавирусом неделю назад. Его госпитализировали в 52-ю больницу, затем экс-министра перевели в реанимацию, где он умер.

Сергей Шматко родился 26 сентября 1966 года в Ставрополе. В 1983-1990 гг. учился на математико-механическом факультете, затем на факультете политэкономии Уральского госуниверситета. В 1992 году с отличием окончил факультет экономики Марбургского университета в Германии.

В 1994 году был назначен директором Общества по консультированию инвестиций в Россию, официального представителя Российского фонда фундаментальных исследований в Евросоюзе.

С 2008 по 2012 гг. занимал пост министра энергетики. В июне 2013 г. стал спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.

Ранее сообщалось, что 6 ноября от коронавируса скончалась Светлана, вдова первого в мире человека, вышедшего в открытый космос, советского космонавта Алексея Леонова.

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Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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