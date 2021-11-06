Вдова космонавта Алексея Леонова умерла от коронавируса, несмотря на прививку

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6 ноября 2021, 20:49 Источник: РИА Новости

Светлана Леонова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В субботу, 6 ноября, скончалась Светлана, вдова первого в мире человека, вышедшего в открытый космос, советского космонавта Алексея Леонова. Об этом сообщил близкий знакомый семьи.

Собеседник уточнил, что причиной смерти Светланы Павловны стало заболевание новой коронавирусной инфекцией.

По данным «МК», Светлана была привита против коронавируса, а также уже ревакцинировалась. В последние недели жена дважды героя Советского союза находилась на ИВЛ, ее ввели в медикаментозную кому. Медики до последнего боролись за жизнь пациентки, но не смогли спасти.

Светлана Леонова (Даценко) родилась в 1940 году. Работала редактором редакционно-издательского отдела в ЦПК.

Напомним, что Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года в возрасте 85 лет. Прощание с легендарным космонавтом состоялось в подмосковных Мытищах на Мемориальном военном кладбище.

Возлюбленные познакомились в 1957 году в Кременчуге, где космонавт проходил службу в гвардейском авиационном полку. Во время прогулки с друзьями Леонов подставил будущей жене подножку, та не заметила и упала. Летчик помог Светлане подняться и проводил до дома. Он влюбился в молодую девушку с первого взгляда. У пары остались дочь Оксана и внуки.

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