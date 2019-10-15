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15 октября 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Леонов, фото: Роскосмос

Первого человека, который вышел в открытый космос, Алексея Леонова провожают в последний путь.

Алексей Леонов скончался 11 октября. Ему было 85 лет. С Леоновым начали прощаться в 11 часов в подмосковных Мытищах на Мемориальном военном кладбище.

В Москве умер космонавт Леонов

Проводить легендарного космонавта пришли сотни людей. Простилась с Леоновым первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Алексей Леонов - дважды герой СССР, генерал-майор авиации, пятый космонавт, первый, побывавший в открытом космосе. Он в 2018 году в День космонавтики давал интервью "Аргументам недели" и рассказал о первом выходе человека в открытый космос в 1965 году. Леонов летал в космос с Павлом Беляевым, который был командиром экипажа.

"Сергей Павлович Королев перед полетом сказал нам: «Я прошу обо всем докладывать на Землю. Обо всем!» И вот с такими напутствиями мы алексейс Пашей Беляевым в марте 1965 года и полетели...", - вспоминал Леонов.