11 жителей Казани подали иск в Верховный суд, требуя признать незаконным отстранение их от работы из-за отказа прививаться

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8 ноября 2021, 09:53 Источник: Вечерняя Казань

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11 жителей Казани обратились с коллективным иском в Верховный суд России, требуя признать незаконным отстранение их от работы в связи с отказом вакцинироваться.

Как пишет «Вечерняя Казань», среди авторов иска — представители разных профессий: педагоги, инженер, кладовщик, электрик.

11 октября республиканское управление Роспотребнадзора вынесло постановление об обязательной вакцинации против COVID-19 отдельных категорий граждан. Оно предписывает с 9 ноября отстранять от работы или перевести на дистанционный режим тех, кто не привился.

Истцы считают, что постановление, подписанное главным санитарным врачом региона, нарушило их права. Они настаивают на том, что считать всех непривитых источником распространения коронавируса, нет оснований. «Единственным способом определить, является ли человек заболевшим указанным заболеванием и его носителем, является лабораторная диагностика его биологических жидкостей»,- говорится в иске.

С 8 ноября в России начал действовать обновленный образец сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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