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В пяти регионах России продлили нерабочие дни

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В пяти регионах России продлили нерабочие дни
человек в маске, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В России нерабочие дни в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки продлили в пяти российских регионах. Главы субъектов ввели дополнительные ограничения в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях.

Первым регионом, который объявил о продлении нерабочих дней сохранением заработной платы до 14 ноября стала Новгородская область. Губернатор Андрей Никитин сообщил о закрытии ряда организаций, в том числе учреждений культуры и общепита.

Также режим нерабочих дней до 14 ноября продлен в Томской области. С 8 ноября жителям потребуется предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров, кафе, ресторанов и др. заведений, а также при заселении в гостиницы и отели.

В Челябинской и Курской областях нерабочие дни продлили до 12 ноября. В регионах приостановили работу все организации, кроме аптек и продуктовых магазинов. Однако в Челябинской области попасть в заведения общепита, салоны красоты, фитнес-центры и др., а также на мероприятия в закрытых помещениях с любым количеством зрителей можно по QR-коду.

Режим нерабочих дней на территории Смоленской области продлится до 10 ноября. Там действует система QR-кодов для посещения крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита.

Ранее оперативный штаб объяснил, как человеку получить QR-код, если у него нет смартфона или учетной записи на портале «Госуслуги» или mos.ru.

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Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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