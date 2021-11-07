В оперштабе объяснили, как получить QR-код без регистрации на «Госуслугах»
7 ноября 2021, 07:59
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ объяснил, как человеку получить QR-код, если у него нет смартфон или учетной записи на портале «Госуслуги» или mos.ru.
«Любой гражданин, не зарегистрированный на «Госуслугах», может получить медицинскую справку о прохождении вакцинации или о том, что переболел COVID-19, что позволит ему посещать COVID-free зоны»,- пояснили в ведомстве.
Напомним, что с 8 ноября некоторые регионы отказались продлевать нерабочие дни, но оставили систему QR-кодов для посещения общепита, культурных и развлекательных учреждений. Так, подобные требования действуют в Новгородской, Свердловской и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Крыму.
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