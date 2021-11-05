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В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что режим нерабочих дней в городе продлеваться не будет

, 14:01 Источник: Администрация Санкт-Петербурга

В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что режим нерабочих дней в городе продлеваться не будет
Санкт-Петербург, pixabay.com

Власти Санкт-Петербурга заявили в пятницу, 5 ноября, что период нерабочих дней в городе заканчивается в понедельник, 7 ноября. Согласно последним данным, продлеваться данный режим не будет.

В администрации Санкт-Петербурга подчеркнули, что с 7 ноября в городе начнется стандартная рабочая неделя. Отмечается также, что ограничительные меры, введенные ранее в Северной столице в связи с распространением COVID-19, будут продолжать действовать.

Ранее сегодня стало известно, что власти Крыма не будут продлевать режим нерабочих дней на территории полуострова. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов.

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