В Крыму не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября

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5 ноября 2021, 13:03 Источник: Telegram

глава Крыма Сергей Аксенов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Крыму режим нерабочих дней после 7 ноября продлеваться не будет. Соответствующую информацию предоставил днем в пятницу, 5 ноября, на своей страничке в соцсети глава республики Сергей Аксенов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Субъектам РФ предоставили возможность продлить их после 7 ноября.

Сергей Аксенов сегодня отметил, что в Крыму режим нерабочих дней продлеваться не будет. Однако, по словам главы республики, будут продолжать действовать ранее введенные ограничения.

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