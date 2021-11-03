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Сергей Собянин: Продления нерабочих дней в Москве не будет

, 15:12

Сергей Собянин: Продления нерабочих дней в Москве не будет
Фото: vk.com/mossobyanin

Власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе», - сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что несмотря на прекращение нерабочих дней, необходимо соблюдать санитарные нормы.

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НХ

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