Сергей Собянин: Продления нерабочих дней в Москве не будет

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3 ноября 2021, 15:12

Фото: vk.com/mossobyanin

Власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе», - сказал Собянин.



Мэр Москвы отметил, что несмотря на прекращение нерабочих дней, необходимо соблюдать санитарные нормы.

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