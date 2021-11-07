Член Общественной палаты РФ Никита Данюк: заход американских кораблей в Черное море — это попытка играть на наших нервах

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7 ноября 2021, 18:16 Источник: RT

Mount Whitney, US Navy/Globallook.com

Член Общественной палаты РФ, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в интервью RT прокомментировал заход американских кораблей в акваторию Черного моря. Он назвал эти действия США «попыткой играть на нервах».

«Безусловно, это очередная попытка накалить ситуацию в акватории Черного моря. Мы все прекрасно понимаем, что даже на официальном уровне, в публичном пространстве и США, и представители Великобритании говорят о том, что для них крайне важно показать России, что она не является полноправным хозяином акватории Черного моря и что постоянные заходы американских военных кораблей — это не просто единичные случаи, это целенаправленная стратегия… Это целенаправленная попытка играть на наших нервах», — сказал Данюк.

По словам эксперта, министр обороны РA Сергей Шойгу «очень дипломатично» дал понять, что Россия понимает цель захода военных кораблей в Черное море. «Мы понимаем, что таким образом нас проверяют, но, несмотря на это, мы будем любую потенциальную попытку провокации воспринимать как угрозу национальной безопасности», - заявил Данюк.

Ранее, выступая в эфире телеканала «Россия-1», Серей Шойгу, подчеркнул, что российские военные внимательно отслеживают в Черном море действия боевых кораблей США, чтобы не допустить провокаций.

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