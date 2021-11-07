Рамзан Кадыров попросил не угрожать главе RT Маргарите Симоньян

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7 ноября 2021, 16:32 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia/globallook.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал недопустимой травлю главреда РТ Маргариты Симоньян, которой она подверглась в соцсетях из-за высказывания по поводу нашумевшего инцидента в Ватутинках. Он также призвал журналистов и блогеров ответственно относиться к своим словам.

Ранее Симонян высказала свою точку зрения о происшествии, в частности сказав, что «все эти приезжие допрыгаются». Кадыров осудил ее за эти слова. Однако позже, когда она подверглась травле со стороны интернет-сообщества, выступил в ее защиту.

«В любой конфликтной или спорной ситуации, которая может иметь серьезные последствия для большого количества людей, всегда необходимо загадывать на несколько шагов вперед. Драка в Ватутинках тому пример, когда заурядный для мегаполиса уличный инцидент без национальной подоплеки начал обрастать националистическими лозунгами и призывами»,- написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он рассказал также о телефонном разговоре, который состоялся у него с Симоньян: «Спокойно и без обид мы, уроженцы Кавказа (обратите внимание - один на один), поговорили о том, что правильно, а что нет».

Кадыров обратился к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян с угрозами в ее адрес и оскорбительными словами: «Такое поведение ни в коем случае недопустимо. Есть мнение - высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного».

Журналистам и блогерам глава Чечни рекомендовал понять, что «раздувая конфликт, они только провоцируют обе стороны на дальнейшие необдуманные действия. Необходимо просто вовремя остановиться».

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