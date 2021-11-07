Представитель СК Иванова: следствие попросит арестовать нападавших на отца с ребенком в Новой Москве

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7 ноября 2021, 12:43 Источник: РИА Новости

фото: Следком РФ

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следствие потребует арестовать всех четырех задержанных по делу о нападении на отца с ребенком в Новой Москве. Инцидент произошел 4 ноября в Новых Ватутинках.

«Сегодня следствие с учетом имеющихся оснований ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается»,- пояснила она.

Иванова отметила, что всем четверым предъявили обвинения по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

СК назначил судебные экспертизы и запросил сведения, характеризующие личности обвиняемых. Также задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Первоначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью.

Ранее сообщалось, что все нападавшие являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство. Ими оказались мужчины 2000 и 2003 года рождения, еще двое 2002.

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