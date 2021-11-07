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80 лет назад в Москве прошел легендарный парад

, 11:57

80 лет назад в Москве прошел легендарный парад

7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся знаковый парад, с которого начался наш путь к Победе. Сегодня существует множество версий, в том числе и злопыхателей. Но итог один – парад сыграл величайшую моральную роль не только в обороне Москвы, но и наложил отпечаток на весь дальнейший ход боевых действий.

По всей площади, от Исторического музея до храма Василия Блаженного, в чётком порядке выстроились войска. На трибунах справа и слева от Мавзолея – представители трудящихся. С речью к войскам и народу всей страны обратился Иосиф Сталин.

Ноябрьский парад на Красной площади произвёл ошеломляющее впечатление на врага, вызвал в его стане смятение и растерянность. Гитлеровцы были обескуражены дерзостью советского командования, организовавшего 6 и 7 ноября ряд сильных ударов на волоколамском, можайском и малоярославецком направлениях.  С этого парада войска направлялись прямо на передовую и вступали в бой. Многие из его участников дошли до Берлина.

Подробнее читайте в материале ветерана-подводника, публициста Вадима Кулинченко.

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РК

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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