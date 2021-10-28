Аргументы Недели → Мнение 13+

28 октября 2021, 19:04 Вадим Кулинченко,

Фото: pinterest.com

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Сегодня много существует версий, в том числе и злопыхателей, по поводу проведения того парада. Но итог один – парад сыграл величайшую моральную роль не только в обороне Москвы, но и наложил отпечаток на весь дальнейший ход боевых действий в ходе Великой войны, как называет её моя правнучка.

Об этом параде написано немало художественной и исследовательской литературы. Но, уделяя внимание самому параду, мало обращается внимания на то, что в канун праздника в Москве, как обычно, состоялось торжественное заседание, такого нет сегодня, посвящённое 24-й годовщине Октября. В 18 часов 6 ноября были включены все радиостанции Советского Союза: «Говорит Москва! Передаём торжественное заседание Московского Совета с представителями трудящихся города Москвы и доблестной Красной Армии, посвящённое 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции…».



Ликование охватило всю страну. Трудящийся народ услышал убедительный ответ на тревожащий каждого вопрос о положении под Москвой. У всех на душе посветлело. А здесь ещё и военный парад на Красной площади, когда столицу осаждает враг. Смелое решение!



Сейчас, с высоты истории, легко понять сущность и значение такого решения о проведении военного парада, что называется, под самым носом у врага. Это был дерзкий и сильнейший моральный удар по немецко-фашистским захватчикам.

Журналист-международник Л. Безыменский в своей книге «Особая папка «Барбаросса», цитату привожу ниже, так оценивает этот парад, и это, пожалуй, самая верная оценка, даже по сегодняшним временам:



- Каждый раз, когда заканчивался очередной поход вермахта, берлинская кинокомпания «Уфа» поспешно создавала соответствующий документальный фильм. Польша и Франция, Норвегия и Греция должны были, как бы во второй раз переживать свой позор, когда на экране возникал хищный орёл – эмблема кинокомпании. Многие кадры из этих фильмов стали «хроникальной классикой»: польские пограничные эмблемы, сброшенные на землю; Гитлер, пританцовывающий перед салон-вагоном в Компьене, где предстояло подписание французской капитуляции; немецкие солдаты, совершающие туристскую прогулку по афинскому Акрополю…



Начиная с 22 июня 1941 г. фронтовые операторы наснимали достаточное количество однообразных, но эффектных кадров. Не хватало лишь одного – финальной сцены. Фильм о походе против Польши завершался парадом в Варшаве, фильм «Победа на Западе» венчался маршем по Парижу, и само собой разумелось, что фильм «Поход на Восток» должен был бы завершиться парадом победоносных полков вермахта на Красной площади.



Но, как бы заявляя миру о том, что Москва никогда не склонит своей головы перед врагом, на Красную площадь выходили полки Красной Армии. Можно представить ярость и злобу, которые охватили тогда главарей фашистской Германии? А сегодня эта память не даёт спать спокойно приспешникам-русофобам на Западе.



Величие парада подчёркивалось строгим соблюдением его традиционности ритуала. По всей площади, от Исторического музея до храма Василия Блаженного, в чётком порядке выстроились войска. На трибунах справа и слева от Мавзолея – представители трудящихся. С речью к войскам и народу всей страны обратился Председатель Государственного Комитета Обороны, Народный комиссар обороны СССР И.В. Сталин.

Ноябрьский парад на Красной площади произвёл ошеломляющее впечатление на врага, вызвал в его стане смятение и растерянность. Гитлеровцы были обескуражены дерзостью советского командования, организовавшего 6 и 7 ноября ряд сильных ударов на волоколамском, можайском и малоярославецком направлениях. С этого парада войска направлялись прямо на передовую и вступали в бой. Многие его участников дошли до Берлина!

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