Шеф-повар Матвеев назвал характеристики спелой, невяжущей хурмы

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7 ноября 2021, 09:17 Источник: Прайм

хурма, фото: pixels.com

Шеф-повар Андрей Матвеев перечислил «простые» правила выбора вкусной, невяжущей хурмы. По его словам, плоды делятся на два вида: обыкновенная хурма и хурма «королевская» («королек»).

«Прежде всего, листочки и плодоножка должны быть сухими, темного цвета, ягода должна быть блестящей и мягкой, без каких-либо пятен и вмятин. Кожица должна быть ровной и гладкой, яркого светло-красного цвета. Если на кожице есть пятна — плод перезрел»,- поделился эксперт.

Матвеев добавил, что запах хурмы должен быть приятным, без кислинки.

При этом он отметил, что если покупатель выбирает «королевский» сорт, то следует учитывать следующие нюансы. Шеф-повар уточнил, что такие плоды, как правило, не «вяжут». Матвеев пояснил, что хурма должна быть небольшого размера с ярким ароматом и плотной кожицей бордового или коричневого цвета, а мякоть внутри с прожилками темного цвета.

«Если внутри нет семян, то такую хурму брать не нужно. Сорт "королёк" без опыления (а значит, в итоге и без семян) сильно вяжет и очень твёрдый»,- продолжил он.

Специалист уверен, что от такой ягоды нельзя получить удовольствия.

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