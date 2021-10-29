Врач Афина Беставашвили рассказала о пользе семян тыквы при выпадении волос

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29 октября 2021, 15:57

фото: pixabay.com

Тыква известна как очень полезное растение. Врач Афина Беставашвили рассказала о пользе растения семейства тыквенных со ссылкой на исследования ученых из Словении и Университета Миссиссиппи.

Западные ученые изучали влияния тыквы и препаратов из нее на эффективность при лечении алопеции - выпадения волос.

Доктор Афина Беставашвили сообщила, что предполагаемый механизм действия - это преимущественно ингибирование 5α-редуктазы с усилением нутритивной поддержки и кровообращения кожи головы.

Тыква богата клетчаткой, витаминами А, С и E, каротином, марганцем, магнием, калием, антиоксидантами и другими полезные для организма веществами. Агентству городских новостей «Москва» врач рассказала и об исследовании ученых Национального Университета Тайваня. Там медики обнаружили, что у детей, которым ежедневно давали 60 мг на 1 кг веса семян тыквы, реже возникали камни в мочевом пузыре.

Плюс семян тыквы - способны помогать в борьбе с утомлением.

Малазийские ученые доказали, что тыквенные семечки богаты омега-3 жирными кислотами, полезными для сердечно-сосудистой системы. В Иране исследователи отмечают целебную способность кожуры семейства тыквенных на ожоговых ранах.

Тыква полезна в любом виде.

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