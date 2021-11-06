Мурашко сообщил, что под наблюдением врачей в России находятся более 1,37 млн пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России, которые находятся под наблюдением врачей. В стране зафиксирован рост числа заболевших.
«Сегодня под наблюдением врачей в целом в стране находятся 1 миллион 377 тысяч пациентов»,- пояснил глава ведомства.
Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили о важности вакцинации против коронавируса. Ученые уточнили, что медикаментозная подготовка к вакцинации не требуется, поскольку прием антигистаминных препаратов способен негативно повлиять на иммунный ответ. В ведомстве также обратили внимание на то, что повышенная температура и головная боль после прививки – это нормальная реакция.
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