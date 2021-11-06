В Роспотребнадзоре заявили, что медикаментозная подготовка к вакцинации против COVID-19 не требуется

Роспотребнадзор в субботу, 6 ноября, напомнил о важности вакцинации против коронавируса нового типа. Кроме того, ведомство опубликовало сегодня утром рекомендации по подготовке к прививке.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что медикаментозная подготовка к вакцинации не требуется, поскольку прием антигистаминных препаратов способен негативно повлиять на иммунный ответ. Подобные лекарства могут пригодиться тем пациентам, у которых есть аллергический анамнез.

В ведомстве также обратили внимание на то, что повышенная температура и головная боль после прививки – это нормальная реакция. При таких симптомах можно принять жаропонижающие и противовоспалительные препараты.

Отмечается также, что если человек после первой прививки заразился COVID-19, вторая доза вакцины ему не вводится.