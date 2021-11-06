В ЕАО сообщили, что несколько человек, заявивших об увольнении из «скорой», записались на вакцинацию

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6 ноября 2021, 17:34 Источник: РИА Новости

машина скорой помощи, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Водитель скорой помощи в Облучье Иван Краснослободцев рассказал, что заявления на увольнения из-за обязательной вакцинации против коронавируса отозвали все, кроме двух сотрудников. Она намерены уйти с работы по «семейным обстоятельствам».

Краснослободцев пояснил, что бригаду покинули фельдшер и медсестра: одна переезжает в другой регион, у второй – изменения в личной жизни. По его словам, конструктивного диалога накануне не состоялось, все остались при своем мнении.

«Мы создали резонанс, с нами начали разговаривать. Сегодня они нам, единственное, предложили пройти медобследование, сдать кровь на антитела. У нас у всех была надежда, если титр окажется высоким, то нас не будут прививать. Однако медики нам сказали, что наличие антител не станет отводом от вакцинации и к 15 ноября всё равно нужно будет поставить прививку»,- добавил водитель.

Собеседник уточнил, что теперь сотрудники не сами увольняются, а работодатель должен предпринять меры, согласно положения санитарного врача.

При этом в правительстве региона сообщили, что «многие из работников «скорой» позабирали заявления об увольнении, но не все».

«В данный момент сотрудники «скорой» проходят обследование у инфекциониста. Если у кого-то будут выявлены объективные противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции, эти люди получат медотвод. Несколько человек на прививки уже записались»,- подчеркнули в ведомстве.

В «откровенном разговоре» с персоналом принимали участие зампред правительства ЕАО Валерий Жуков, начальник департамента здравоохранения области Андрей Лебедев, главврач станции «скорой» Владистав Коган, руководитель отдела скорой медицинской помощи первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета Минздрава России Вадим Теплов, представители администрации района и заксобрания.

Ранее сообщалось, что сотрудники скорой города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявление об увольнении. Прокуратура и главврач cтанции скорой помощи ЕАО говорили о 27 сотрудниках. В пресс-службе губернатора ЕАО о 26.

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