В городе Облучье в ЕАО уволился весь коллектив бригады скорой помощи из-за прививки

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4 ноября 2021, 10:38 Источник: РИА Новости

скорая, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Сотрудники скорой города Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявление об увольнении. Медики отказались делать прививку против новой коронавирусной инфекции в обязательном порядке до 15 ноября.

«Все 15 сотрудников скорой написали заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться. Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать. Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался»,- поделился один из сотрудников.

Главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» ЕАО Владислав Коган подтвердил, что сотрудники будут работать до 15 ноября, пока он не знает, как выйти из этой ситуации. При этом специалист уверен, что местные жители без медицинской помощи не останутся, поскольку в Облученском районе задействованы пять бригад «скорой».

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