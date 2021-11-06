В Татарстане планируют ввести QR-коды на проезд в общественном транспорте

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6 ноября 2021, 16:30 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Татарстан намерен ужесточить ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе президента республики.

«В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что перевозка лиц старше 18 лет также будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Президент Татарстана напомнил, что введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. Однако ограничения на посещение объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий сохраняются.

Ранее сообщалось, что с 8 ноября на территории Крыма отменяется требование о предъявлении ПЦР-теста при заселении в отели. Теперь размещение лиц старше 18 лет в гостиницах возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации, о перенесенном COVID-19 или QR-кода .

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