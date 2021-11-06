В Крыму с 8 ноября перестанут требовать результаты ПЦР-теста при заселении в отели и санатории

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6 ноября 2021, 14:57 Источник: РИА "Новости"

отели в Крыму, Server Amzayev/Russian Look

С 8 ноября на территории Крыма отменяется требование о предъявлении ПЦР-теста при заселении в отели. Соответствующую информацию предоставило в субботу, 6 ноября, управление информации главы республики.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в указ "О введении режима повышенной готовности на территории республики Крым", согласно которому размещение лиц старше 18 лет в гостиницах возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации, о перенесенном COVID-19 или QR-кода – ПЦР-тест запрашиваться не будет.

Гражданам, у которых есть противопоказания к прививке придется предоставить медицинский документ, подтверждающий данный факт, а также отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, что раньше для заселения в отели и санатории Крыма предъявление отрицательного теста являлось обязательным для всех.

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