В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки – 776

На территории Крыма зарегистрирован очередной максимум случаев заражения коронавирусом нового типа. В минздраве республики отметили, что на полуострова за минувшие сутки выявили 776 заболевших.
В Крыму со 2 октября ежедневно обновляется антирекорд по заболеваемости коронавирусом нового типа. С 29 октября число выявленных случаев заражения превысило 700. Отметим, что накануне сообщалось о 764 заболевших за сутки.
Общее количество зараженных на территории республики с начала пандемии превысило 101 тысячу. 89 141 человек выздоровели. Жертвами COVID-19 в Крыму стали 3 107 человек.
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