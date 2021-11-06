В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом за сутки – 776

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2021, 12:34 Источник: Министерство здравоохранения Республики Крым

врач в защитном костюме, Peter Kneffel/dpa

На территории Крыма зарегистрирован очередной максимум случаев заражения коронавирусом нового типа. В минздраве республики отметили, что на полуострова за минувшие сутки выявили 776 заболевших.

В Крыму со 2 октября ежедневно обновляется антирекорд по заболеваемости коронавирусом нового типа. С 29 октября число выявленных случаев заражения превысило 700. Отметим, что накануне сообщалось о 764 заболевших за сутки.

Общее количество зараженных на территории республики с начала пандемии превысило 101 тысячу. 89 141 человек выздоровели. Жертвами COVID-19 в Крыму стали 3 107 человек.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости