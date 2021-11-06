В России зарегистрировали новый максимум случаев заражения COVID-19 за сутки – 41 335

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6 ноября 2021, 11:37

тесты на COVID-19, Cecilia Fabiano/LaPresse.cecilia

За минувшие сутки в России зарегистрировали 41 335 случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последним данным оперштаба, этот показатель стал максимальным с начала пандемии в стране.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что за прошедшие 24 часа новые случаи заражения были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 4 671 (11,3%) заболевшего нет каких-либо клинических проявлений COViD-19.

В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрировали 8 755 930 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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