560 человек заболели ковидом за сутки в Челябинской области

Пункты вакцинации работают в усиленном режиме, чтобы привиться успели все.
Каждый день статистика областного минздрава прирастает все большим количеством заболевших. И каждый день в комментариях к материалам о вакцинации в соцсетях находятся противники прививок. А врачи, измученные ежедневной борьбой за жизнь сотен ковидных пациентов, продолжают повторять: только всеобщая вакцинация поможет остановить распространение заразы.
На 6 ноября зафиксировано 560 новых подтверждений заболевания. И это больше, чем вчера и позавчера. Школьников среди заболевших нет – после каникул ребята начнут учебу в дистанционном режиме.
Смертей от коронавируса за сутки – 30.
Сегодня и завтра можно сделать прививку:
Челябинск:
- Дворец спорта «Юность», с 10:00 до 20:00
- ТРК «Космос» с 12:00 - 20:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Братьев Кашириных, 75 с 12:00 - 20:00; ул. Черкасская, 23 с 15:00 - 19:00
- ТК «КС» с 14:00 - 20:00
- ТРК «Алмаз» с 14:00 - 20:00
Магнитогорск:
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00
- ТРК «Семейный парк» с 12:00 - 20:00
- ТЦ «Лента» с 12:00 - 20:00
- ТК «Джаз Молл» с 12:00 - 20:00
Миасс:
- Администрация города с 12:00 - 17:00
Златоуст
- ТРК «Агат» с 10:00 - 15:00
- Автовокзал с 10:00 - 15:00
Кыштым:
- ТК «Радуга» с 12:00 - 20:00
Пласт:
- Школа №10 с 9:00 - 16:00
Или в поликлинике по месту жительства.
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