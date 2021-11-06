560 человек заболели ковидом за сутки в Челябинской области

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6 ноября 2021, 09:40 Анна Семенова

Остановить распространение вируса поможет вакцинация. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Пункты вакцинации работают в усиленном режиме, чтобы привиться успели все.

Каждый день статистика областного минздрава прирастает все большим количеством заболевших. И каждый день в комментариях к материалам о вакцинации в соцсетях находятся противники прививок. А врачи, измученные ежедневной борьбой за жизнь сотен ковидных пациентов, продолжают повторять: только всеобщая вакцинация поможет остановить распространение заразы.

На 6 ноября зафиксировано 560 новых подтверждений заболевания. И это больше, чем вчера и позавчера. Школьников среди заболевших нет – после каникул ребята начнут учебу в дистанционном режиме.

Смертей от коронавируса за сутки – 30.

Сегодня и завтра можно сделать прививку:

Челябинск:

Дворец спорта «Юность», с 10:00 до 20:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Братьев Кашириных, 75 с 12:00 - 20:00; ул. Черкасская, 23 с 15:00 - 19:00

ТК «КС» с 14:00 - 20:00

ТРК «Алмаз» с 14:00 - 20:00

Магнитогорск:

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00

ТРК «Семейный парк» с 12:00 - 20:00

ТЦ «Лента» с 12:00 - 20:00

ТК «Джаз Молл» с 12:00 - 20:00

Миасс:

Администрация города с 12:00 - 17:00

Златоуст

ТРК «Агат» с 10:00 - 15:00

Автовокзал с 10:00 - 15:00

Кыштым:

ТК «Радуга» с 12:00 - 20:00

Пласт:

Школа №10 с 9:00 - 16:00

Или в поликлинике по месту жительства.

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