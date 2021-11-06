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Торговая сеть «Леруа Мерлен» изъяла из продажи в Казахстане придверные коврики с изображением Вознесенского собора

, 13:20 Источник: Sputnik Казахстан

Торговая сеть «Леруа Мерлен» изъяла из продажи в Казахстане придверные коврики с изображением Вознесенского собора
купол православного храма, pixabay.com

Днем в субботу, 6 ноября, стало известно, что магазин "Леруа Мерлен" в Казахстане изъял из продажи придверные коврики, на которых было нанесено изображение Вознесенского собора в Алма-Ате.

Согласно последней информации, в торговой сети "Леруа Мерлен" извинились за данный инцидент и подчеркнули, что не хотели оскорбить чувства верующих.

Отмечается, что ранее один из служителей Вознесенского собора в Алма-Ате Александр Суворов выразил возмущение в связи с тем, что покупателям якобы было предложено вытирать ноги об изображение православного храма и крестов.

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