В Москве священнослужитель открыл стрельбу после драки в храме

В Москве в воскресенье, 31 октября, священнослужитель в ходе конфликта открыл стрельбу в храме на улице Генерала Белобородова. Неизвестный напал на батюшку в туалете.
Инцидент произошел днем.
По данным РЕН ТВ, священнослужитель хотел испугать нападавшего выстрелом из сигнального пистолета, но тот только больше разозлился. Злоумышленник набросился на батюшку, несколько раз его ударил и попытался скрыться. Однако сотрудник храма забежал за нарушителем в автобус, на котором он хотел уехать. Позже ему удалось сбежать. Сейчас зачинщика драки ищут сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что мужчину ранили ножом из-за банки тушенки в продуктовом магазине в Ногинске.
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