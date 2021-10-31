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В Москве священнослужитель открыл стрельбу после драки в храме

, 21:51 Источник: РЕН ТВ

В Москве священнослужитель открыл стрельбу после драки в храме
полицейская машина, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве в воскресенье, 31 октября, священнослужитель в ходе конфликта открыл стрельбу в храме на улице Генерала Белобородова. Неизвестный напал на батюшку в туалете.

Инцидент произошел днем.

По данным РЕН ТВ, священнослужитель хотел испугать нападавшего выстрелом из сигнального пистолета, но тот только больше разозлился. Злоумышленник набросился на батюшку, несколько раз его ударил и попытался скрыться. Однако сотрудник храма забежал за нарушителем в автобус, на котором он хотел уехать. Позже ему удалось сбежать. Сейчас зачинщика драки ищут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мужчину ранили ножом из-за банки тушенки в продуктовом магазине в Ногинске.

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