Врач Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что точно диагностировать COVID-19 может только лабораторное тестирование

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6 ноября 2021, 12:11 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

У коронавирусной инфекции COVID-19 нет специфических симптомов, присущих только этому заболеванию. Диагностировать новую инфекцию точно без лабораторного тестирования невозможно.

Врач, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что если у человека появились респираторные симптомы, кашель, насморк, повышение температуры, то пациент может заподозрить у себя коронавирусную инфекцию, особенно если у него несколько дней назад был контакт с болеющим ковидом.

Но для постановки точного диагноза необходимо пройти лабораторное тестирование, поскольку такие симптомы бывают и у больных гриппом или ОРВИ.

Доктор Пшеничная подчеркнула, что специфических симптомов, которые отличны только для пациентов с коронавирусом нет, поэтому для определения диагноза нужно пройти лабораторное тестирование.

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов добавил, что у дельта-штамма COVID-19 сохраняется способность поражать различные системы, ткани и органы человека.

Как сказал Семенов в разговоре с "Российской газетой", сейчас у пациентов реже проявляется потеря обоняния и вкуса, как ​в начале пандемии коронавируса, но неврологические нарушения у пациентов отмечаются. У людей ухудшается когнитивные способности.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 41 335 новых случаев заражения коронавирусом.

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