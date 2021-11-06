В России за сутки скончались 1 188 пациентов с COVID-19

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6 ноября 2021, 12:01

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки в России скончались 1 188 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что, в частности, за минувшие 24 часа 98 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 86 – в Санкт-Петербурге, 49 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 245 635 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки зарегистрировали 41 335 случаев заражения COVID-19.

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