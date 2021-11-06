В субботу в Москве ожидаются небольшой дождь и температура до плюс девяти градусов

Аргументы Недели → Общество 13+

6 ноября 2021, 08:28 Источник: Гидрометцентр

дождь в Москве, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Гидрометцентре России сообщили, что в субботу, 6 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачность. Согласно последней информации метеорологов, местами в столичном регионе пройдет небольшой дождь.

В дневное время в Москве температура воздуха составит в субботу от плюс семи до плюс девяти градусов тепла, в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до плюс трех градусов. В Подмосковье воздух днем прогреется до плюс 10 градусов, а ночью температура понизится до плюс одного градуса.

Ветер в регионе сегодня будет юго-западный, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости