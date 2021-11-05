Метеоролог Вильфанд порекомендовал автомобилистам не откладывать замену резины

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе температура в центре Европейской России будет около нуля, вследствие чего автолюбителям стоит сменить резину.
Роман Вильфанд отметил, что уже во вторник в центре Европейской России столбики термометров будут показывать около нуля градусов, возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. Со среды температура воздуха будет около нормы – примерно ноль градусов, вследствие чего автомобилистам лучше сменить резину на зимнюю.
По словам метеоролога, близкая к нулевым показателям температура сохранится до конца грядущей недели.
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