Метеоролог Вильфанд порекомендовал автомобилистам не откладывать замену резины

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5 ноября 2021, 07:49 Источник: РИА "Новости"

шина автомобиля, pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе температура в центре Европейской России будет около нуля, вследствие чего автолюбителям стоит сменить резину.

Роман Вильфанд отметил, что уже во вторник в центре Европейской России столбики термометров будут показывать около нуля градусов, возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега или дождя. Со среды температура воздуха будет около нормы – примерно ноль градусов, вследствие чего автомобилистам лучше сменить резину на зимнюю.

По словам метеоролога, близкая к нулевым показателям температура сохранится до конца грядущей недели.

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