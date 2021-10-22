Автоэксперт Чуйкин заявил, что зимние шины без шипов позволят автомобилистам сэкономить

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22 октября 2021, 11:00 Источник: Радио Sputnik

замена резины, pixabay.com

Автоэксперт Антон Чуйкин в беседе с журналистами заметил, что местами в России начались заморозки, а это значит, что пора готовить машины к зиме. Специалист объяснил, как определиться с выбором шин.

Антон Чуйкин отметил, что шины без шипов – "липучки" – больше подойдут автомобилистам, которые любят комфорт и не приветствуют "сюрпризы" на твердых дорожных покрытиях в городе. Шипы предпочтительны для тех, кому приходится часто ездить по льду.

Автоэксперт в беседе с Радио Sputnik уточнил, что "липучки" позволят сэкономить, поскольку они служат дольше. Шипованная резина в свою очередь с течением времени начинает хуже работать и требует более частой замены.

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