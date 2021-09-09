Аргументы Недели → Общество 13+

9 сентября 2021, 09:38

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Автомобилисты могут предъявлять инспекторам ГИБДД QR-код на смартфоне вместо свидетельства о регистрации автомобиля. Информация для автомобилистов опубликована на портале госуслуг. Водителям необходимо установить на смартфон мобильное приложение «Госуслуги.Авто».

Но пока приложение работает в тестовом режиме. QR-код еще не заменяет бумажные документы, до конца этого года инспектор вправе требовать их для проверки.

В телеграм-канале правительства РФ сообщается: «Страшный сон любого автомобилиста скоро уйдет в прошлое. Теперь свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет хранить в приложении "Госуслуги.Авто" и предъявлять инспектору ГИБДД в виде QR-кода на смартфоне. Приложение - совместный проект Минцифры и МВД - уже доступно в сторах».

До конца года в приложение «Госуслуги.Авто» можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости